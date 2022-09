WWE: Un altro indizio sul ritorno di Bray Wyatt è Alexa Bliss? (Di martedì 20 settembre 2022) Nell’ultima puntata di Raw, Bayley ha definito Alexa Bliss il “guscio di sé stessa”. Nel main event dello show, la Role Model ha battuto Alexa, beccata spesso dal tavolo di commento perché sembrava non si stesse impegnando al massimo nel match. E’ evidente che dal suo ritorno on screen l’ex campionessa si trovi in palese difficoltà, sia a livello creativo che di prestazioni in ring, soprattutto da quando ha smesso di vestire i suoi panni “soprannaturali”. Tutto questo potrebbe non essere una reale difficoltà, bensì un prossimo cambiamento nel personaggio di Alexa Bliss, e che nell’immediato futuro potremmo vederla decisamente diversa. E non solo, perché tutto ciò sarebbe il preludio al ritorno del suo ex partner in crime, Bray ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 20 settembre 2022) Nell’ultima puntata di Raw, Bayley ha definitoil “guscio di sé stessa”. Nel main event dello show, la Role Model ha battuto, beccata spesso dal tavolo di commento perché sembrava non si stesse impegnando al massimo nel match. E’ evidente che dal suoon screen l’ex campionessa si trovi in palese difficoltà, sia a livello creativo che di prestazioni in ring, soprattutto da quando ha smesso di vestire i suoi panni “soprannaturali”. Tutto questo potrebbe non essere una reale difficoltà, bensì un prossimo cambiamento nel personaggio di, e che nell’immediato futuro potremmo vederla decisamente diversa. E non solo, perché tutto ciò sarebbe il preludio aldel suo ex partner in crime,...

