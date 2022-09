WWE: Tra Seth Rollins e lo US Title c’è un Riddle di troppo, ad ER resa dei conti con una particolare stipulazione (Di martedì 20 settembre 2022) Seth Rollins la scorsa settimana pensava di essersi messo alle spalle definitivamente il feud con Riddle e ha provato a concentrarsi su un obiettivo più importante, quello di tornare ad avere alla vita una cintura individuale, che manca ormai da quasi 3 anni. L’occasione si è subito presentata e Seth ha sfidato Bobby Lashley per lo US Title, sfida accettata e incontro che ha aperto la puntata di Raw di stanotte, andando a “porre” un’asticella molto alta per il resto dello show. Bro sei sicuro? Davvero un gran bel match quello che ha aperto la puntata di Raw, a colpire è stata come sempre l’incredibile potenza di Lashley, capace di resistere ad uno stomp opponendo la forza dei muscoli cervicali. Anche Rollins ha mostrato i suoi punti di forza riuscendo spesso ad evadere ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 20 settembre 2022)la scorsa settimana pensava di essersi messo alle spalle definitivamente il feud cone ha provato a concentrarsi su un obiettivo più importante, quello di tornare ad avere alla vita una cintura individuale, che manca ormai da quasi 3 anni. L’occasione si è subito presentata eha sfidato Bobby Lashley per lo US, sfida accettata e incontro che ha aperto la puntata di Raw di stanotte, andando a “porre” un’asticella molto alta per il resto dello show. Bro sei sicuro? Davvero un gran bel match quello che ha aperto la puntata di Raw, a colpire è stata come sempre l’incredibile potenza di Lashley, capace di resistere ad uno stomp opponendo la forza dei muscoli cervicali. Ancheha mostrato i suoi punti di forza riuscendo spesso ad evadere ...

