WWE | Gli ascolti di Raw scendono ancora | ma ci sono dei dati positivi

(Di martedì 20 settembre 2022) L’edizione di questa settimana di WWE Monday Night Raw ha registratocontrastanti. Secondo Brandon Thurston di WrestleNomics, l’episodio ha attirato una media di 1,593 milioni di spettatori su USA Network, in calo ulteriore rispetto ai 1,709 milioni di spettatori della settimana scorsa. Si è trattato del più basso numero di telespettatori totali dal 4 luglio. Nella fascia demografica 18-49 il rating medio è stato di 0,45, in crescita rispetto allo 0,44 della scorsa settimana. Lo show ha subitouna volta la concorrenza del Monday Night Football di ABC ed ESPN, che hanno trasmesso due partite. La partita su ESPN ha registrato una media di 6,574 milioni di telespettatori e un key demo rating di 2,14; la seconda partita sulla ABC ha registrato una media di oltre 12 milioni di telespettatori e un rating di 3,02. Nella fascia ...

L'edizione di questa settimana di WWE Monday Night Raw ha registrato ascolti contrastanti. Secondo Brandon Thurston di WrestleNomics, l'episodio ha attirato una media di 1,593 milioni di spettatori su ...