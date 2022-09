Wta Tokyo 2022 | avanti Pliskova | Saville si ritira dopo 9? contro Osaka

Leggi su sportface

(Di martedì 20 settembre 2022) I risultati di martedì 20 settembre per quanto riguarda il Wta 500 di. Avanzano le big, compresa Naomiche “vince” in appena nove minuti, la quale è costretta al ritiro.si era liberata senza problemi in appena un’ora di gioco di Shinikova, numero 214 al mondo, per 6-2 6-1. Vince in due set anche la brasiliana Haddad Maia, testa di serie numero 5, in un 6-4 6-2 su Naito che può in realtà trarre in inganno, perché gli stati sono stati molto combattuti, con la giapponese che è anche andata concretamente vicina albreak proprio nel game decisivo del primo set. Vince anche Zhang, che si è imposta per 6-0 6-3 sulla padrona di casa Hontama. IL TABELLONE SportFace.