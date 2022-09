Woody Allen smentisce | ' Non ho mai detto di volermi ritirare'

(Di martedì 20 settembre 2022)si ritira, anzi no. Il maestro del cinema americanola recente intervista rilasciata allo spagnolo "La Vanguardia": 'Non ho maiche voglio ritirarmi'. Il regista e attore ...

SkyTG24 : Woody Allen annuncia il ritiro dalle scene, il prossimo sarà il suo ultimo film - Agenzia_Ansa : Woody Allen smentisce: 'Mai detto che vado in pensione'. Dopo l'intervista a un giornale spagnolo che ieri ha fatto… - SkyTG24 : #WoodyAllen ha deciso di mettere la parola fine alla sua lunga e brillante carriera lunga cinque decenni… - crisfusterber : Woody Allen dà l’addio alla regia - ilfoglio_it : Tutto ieri si è fantasticato su “Wasp 22”: quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo film di Woody Allen. Come i mi… -

si ritira, anzi no. Il maestro del cinema americano smentisce la recente intervista rilasciata allo spagnolo "La Vanguardia": 'Non ho mai detto che voglio ritirarmi'. Il regista e attore ...ha fatto sapere che non si ritirerà dal cinema, come sembrava aver suggerito in un'intervista data nei giorni scorsi al giornale spagnolo ...Attraverso un comunicato ufficiale, Woody Allen ha smentito le recenti voci che parlavano di un suo imminente ritiro ...14.28 Preroll di Margherita Malaspina Annunciato in un’intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia, il regista ottantaseienne fa sapere al mondo che dopo l’uscita del suo prossimo film si ritirerà ...