Whitney | Una Voce Diventata Leggenda | il trailer italiano del biopic su Whitney Houston

(Di martedì 20 settembre 2022) Ecco ildi: Una, una pellicola prodotta da Sony Pictures e distribuita da Warner Bros. Entertainment Italia che arriverà in sala il 22 dicembre. Il canale Youtube di Sony Pictures Italia ha appena diffuso ildi: Una, il film biografico diretto da Kasi Lemmons con Naomi Ackie nei panni dellaria cantante, che arriverà in sala il 22 dicembre 2022. Il breve filmato che è stato appena postato online presenta le prime immagini della pellicola di Lemmons che sarà visibile esclusivamente nelle sale cinematografiche. Nel cast del film figurano anche Stanley Tucci, ...

solocine : Whitney, Una Voce Diventata Leggenda dal 22/12 al cinema - badtasteit : Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, guarda il trailer italiano del biopic su Whitney Houston - glooit : Whitney, Una Voce Diventata Leggenda dal 22/12 al cinema leggi su Gloo - comingsoonit : Diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar Anthony McCarten, il film vede Naomi Ackie nei pann… - UniMoviesBlog : #WhitneyILFILM arriverà il 22 dicembre al cinema -

Voce Diventata Leggenda è un film sull'icona della musica,Houston; vi presentiamo il trailer ufficiale italiano del film in uscita il prossimo 22 dicembre prodotto da Sony ...Diretto da Kasi Lemmons e scritto dal candidato al Premio Oscar® Anthony McCarten,Voce Diventata Leggenda uscirà il 22 dicembre nelle sale d'Italia.Voce Diventata Leggenda è il più classico dei biopic sull'icona della musica,Houston, interpretata ...Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, il trailer italiano del biopic. I Wanna Dance With Somebody in Italia sarà al cinema a Natale ...Sono disponibili le prime immagini di «Whitney: Una Voce Diventata Leggenda» il film diretto da Kasi Lemmons sulla vita e la carriera di Whitney Houston, interpretata da Naomi Ackie.