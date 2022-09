WhatsApp, la nuova truffa dei coupon fake per la benzina: come riconoscerla (Di martedì 20 settembre 2022) Spunta su WhatsApp una nuova truffa stavolta legata a dei coupon fake per la benzina. riconoscerla però è molto semplice: come fare. Sono sempre tantissime le truffe che purtroppo circolano su WhatsApp sottoforma di catene di Sant’Antonio. Adesso i cybercriminali puntano su coupon fake della benzina: scopriamo come riconoscere il tutto. Spunta l’ennesima truffa sull’applicazione di messaggistica (via WebSource)Oramai tutti sappiamo che WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo. La popolarità del servizio non è certamente nascosta ai numerosi malintenzionati della rete che, attraverso ... Leggi su vesuvius (Di martedì 20 settembre 2022) Spunta suunastavolta legata a deiper laperò è molto semplice:fare. Sono sempre tantissime le truffe che purtroppo circolano susottoforma di catene di Sant’Antonio. Adesso i cybercriminali puntano sudella: scopriamoriconoscere il tutto. Spunta l’ennesimasull’applicazione di messaggistica (via WebSource)Oramai tutti sappiamo cheè l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo. La popolarità del servizio non è certamente nascosta ai numerosi malintenzionati della rete che, attraverso ...

