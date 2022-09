Volley femminile, Mondiali 2022: le avversarie del girone dell’Italia. Da Belgio e Olanda le principali insidie (Di martedì 20 settembre 2022) Un girone preliminare tutto sommato abbordabile quello che attende l’Italia di Mazzanti che, si può dire senza tema di smentita, può e deve puntare alla prima posizione in classifica. Cinque le avversarie delle azzurre nella prima fase del Mondiale, due africane, una americana e due europee che rappresentano gli ostacoli più duri da superare per Egonu e compagne. Partenza soft per l’Italia che se la vedrà al debutto con il Camerun, squadra che può contare su qualche individualità interessante ma che non rappresenterà una rivale di livello per la Nazionale italiana. L’Italia potrà scaldare i motori anche con Portorico anche se potrà concedersi meno distrazioni rispetto alla sfida con le camerunensi visto che qualche giocatrice portoricana può contare su una certa esperienza internazionale. Il vero Mondiale per l’Italia inizierà il 27 settembre quando ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Unpreliminare tutto sommato abbordabile quello che attende l’Italia di Mazzanti che, si può dire senza tema di smentita, può e deve puntare alla prima posizione in classifica. Cinque ledelle azzurre nella prima fase del Mondiale, due africane, una americana e due europee che rappresentano gli ostacoli più duri da superare per Egonu e compagne. Partenza soft per l’Italia che se la vedrà al debutto con il Camerun, squadra che può contare su qualche individualità interessante ma che non rappresenterà una rivale di livello per la Nazionale italiana. L’Italia potrà scaldare i motori anche con Portorico anche se potrà concedersi meno distrazioni rispetto alla sfida con le camerunensi visto che qualche giocatrice portoricana può contare su una certa esperienza internazionale. Il vero Mondiale per l’Italia inizierà il 27 settembre quando ...

