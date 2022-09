Volkswagen ID Buzz - Dal pronto soccorso al trasporto refrigerato | le altre facce del van elettrico

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 settembre 2022) Laè protagonista dell'IAA Transportation di Hannover con il nuovo ID.. Oltre a mostrare il modello di serie del vanin anteprima mondiale per il pubblico, la Casa tedesca ha realizzato cinque concept che mettono in evidenza le caratteristiche e le potenzialità di personalizzazione dell'Mpv, sia per la versione passeggeri sia per la Cargo. Il potenziale dell'ID.nel mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione con diversi specialisti del settore, sono nate versioni potenzialmente già pronte per il mercato: la vettura per emergenze mediche (a tre posti), creata con Bösenberg, l'erede spirituale della attuale Caravelle della Snoeks, a cinque posti e con divano posteriore ripiegabile elettricamente, la variante da 390 kg di portata, caratterizzata da un vano di carico ...