Viva l’Inghilterra! L’Occidente omaggia la Regina mentre fuori rischiamo l’escalation atomica

(Di martedì 20 settembre 2022) di Pietro Francesco Maria de Sarlo Altro che Brexit: tempesta sulla Manica, il Continente è isolato. Il mondo, almeno quello occidentale, si inchina alla vecchia Angleterre. Cinquecento capi di Stato scorrazzati in navetta a destra e a manca come studentelli dell’Erasmus dall’ostello della gioventù al centro di Londra per la visita guidata al museo egizio. Arrivano compiti in ordinata fila per l’estremo l’omaggio alla, l’ultima ascesa al trono dei 56 Stati membri del Commonwealth a testimonianza dell’unico impero planetario che sia mai esistito. Giusto qualche distratto collettivo passaggio alla Bbc, ma anche sulle proprie tv (Rai, Zdf o France 2 o quel che l’è) il minimo della pena e anche con qualche fastidio per il rischio di perdere l’ultima ira funesta dell’ex erede al trono ora Re. Unica eccezione Biden di nome Joe, che, pare per motivi di sicurezza, di ...