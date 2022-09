Vince premio record nel famoso programma tv ma non ha mai visto un euro (Di martedì 20 settembre 2022) Dario Di Mario vinse un premio record in tv, tuttavia quei soldi ad oggi non li ha ancora visti e c’è una causa in corso. L’uomo di Terracina vinse 368 mila euro nel corso de I Soliti Ignoti su Rai 1, il famoso programma condotto da Amadeus aveva dato seguito ad una cifra veramente importante. L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 20 settembre 2022) Dario Di Mario vinse unin tv, tuttavia quei soldi ad oggi non li ha ancora visti e c’è una causa in corso. L’uomo di Terracina vinse 368 milanel corso de I Soliti Ignoti su Rai 1, ilcondotto da Amadeus aveva dato seguito ad una cifra veramente importante. L'articolo proviene da CheSuccede.it.

