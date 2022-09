Via Serretelle | giovedì la cerimonia di avvio dei lavori di ripristino funzionale della strada

(Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco di Benevento e l’assessore aiPubblici rendono noto che22 settembre alle ore 12 si terrà ladideidi, consolidamento geotecnico e prolungamentoche, com’è noto, collega il Centro commerciale Buonvento alla viabilità esterna. L’importante arteria, che rappresenta un collegamento alternativo allaStatale 7 (via Appia), fu realizzato poco dopo l’aperturastruttura commerciale ma, dopo un breve periodo d’uso, fu chiusa al traffico a causa di un dissesto geotecnico, inizialmente presente in un tratto di 200 metri ma poi estesosi a gran ...

Il Sannio Quotidiano

... alla messa in sicurezza del pontea Epitaffio, all'installazione della segnaletica e ... piano Cappelle, contrada Madonna della Salute, la situazione delle contrade Nord della Città, di...... alla messa in sicurezza del pontea Epitaffio, all'installazione della segnaletica e ... piano Cappelle, contrada Madonna della Salute, la situazione delle contrade Nord della Città, di... Ponte Serretelle, ok della Ragioneria alla gara d’appalto: lavori per 348mila euro