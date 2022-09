“Verissimo”, Romina Power e le figlie raccontano il commovente ricordo di Ylenia (Di martedì 20 settembre 2022) Romina Power è stata ospite a Verissimo, la trasmissione di Canale5 condotta da Silvia Toffanin, insieme alle figlie Cristel e Romina Carrisi. Tutte e tre hanno ricordato Ylenia, scomparsa nel 1993 a New Orleans, in America, quando aveva soltanto 23 anni. Una vicenda che le ha segnate profondamente, ma che sono riuscite a metabolizzare con l’aiuto del tempo. Commosse, le tre donne hanno raccontato la sofferenza di questi anni. “Verissimo”, il commovente ricordo di Romina Power e delle figlie Romina Carrisi ha parlato delle sorella scomparsa. “Non è tanto la forza, perché è una ferita che rimarrà per sempre abbastanza aperta ed esposta. Io ci tengo a parlarne adesso, ... Leggi su tvzap (Di martedì 20 settembre 2022)è stata ospite a, la trasmissione di Canale5 condotta da Silvia Toffanin, insieme alleCristel eCarrisi. Tutte e tre hanno ricordato, scomparsa nel 1993 a New Orleans, in America, quando aveva soltanto 23 anni. Una vicenda che le ha segnate profondamente, ma che sono riuscite a metabolizzare con l’aiuto del tempo. Commosse, le tre donne hanno raccontato la sofferenza di questi anni. “”, ildie delleCarrisi ha parlato delle sorella scomparsa. “Non è tanto la forza, perché è una ferita che rimarrà per sempre abbastanza aperta ed esposta. Io ci tengo a parlarne adesso, ...

