Verande e vetrate sui balconi: rivoluzione, cosa cambia per i permessi (Di martedì 20 settembre 2022) La rivoluzione delle Verande. Non serviranno più alcun titolo abilitativo, certificazione o autorizzazione per attrezzare balconi e terrazzi con vetrate scorrevoli, amovibili e totalmente trasparenti, in grado di ridurre la dispersione termica e favorire il risparmio energetico. Da oggi, per effetto del Decreto Aiuti bis che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato, tutti questi interventi rientreranno infatti nell'edilizia libera. Secondo il Testo unico sull'edilizia la misura riguarda le cosiddette VEPA, le vetrate panoramiche, "dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Ladelle. Non serviranno più alcun titolo abilitativo, certificazione o autorizzazione per attrezzaree terrazzi conscorrevoli, amovibili e totalmente trasparenti, in grado di ridurre la dispersione termica e favorire il risparmio energetico. Da oggi, per effetto del Decreto Aiuti bis che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato, tutti questi interventi rientreranno infatti nell'edilizia libera. Secondo il Testo unico sull'edilizia la misura riguarda le cosiddette VEPA, lepanoramiche, "dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei...

