Vela, per il 100esimo della Classe Star Negri-Lambertenghi sono campioni del mondo (Di martedì 20 settembre 2022) Nel Campionato del mondo del 100esimo anniversario della Classe Star a Marblehead negli Stati Uniti, l'equipaggio italiano Negri-Lambertenghi coglie un prestigioso successo su 84 partecipanti. Fin dalle prime battute gli italiani si sono portati in testa della classifica gestendo con grande esperienza gli attacchi degli avversari. La prova conclusiva con un terzo posto suggella un grande Campionato del mondo che per Diego Negri è il bis di quello dello scorso anno. Diego Negri: "E' stato un Campionato veramente complicato. Vento leggero per le prime due prove, poi il terzo giorno non si è navigato perché è arrivato un fronte caldo e c'era addirittura la nebbia sul campo di regata;

