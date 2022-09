Vaticano. A scuola di mestieri nella Fabbrica di San Pietro: il progetto per i giovani (Di martedì 20 settembre 2022) Città del Vaticano – A scuola di mestieri in Vaticano, dove sta per decollare un progetto che aiuterà i giovani. “Da gennaio, partirà una scuola di arti e mestieri, in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro, dove verranno ospitati per sei mesi una ventina di ragazzi che impareranno mestieri come quelli dello scalpellista o del falegname”, ha annunciato padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli tutti, intervenendo alla conferenza stampa per lanciare il “videomapping” sulla vita di San Pietro. Il progetto, ha spiegato, “vuole promuovere centri di formazione per i giovani basati sulla ripresa della dimensione ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 20 settembre 2022) Città del– Adiin, dove sta per decollare unche aiuterà i. “Da gennaio, partirà unadi arti e, in collaborazione con ladi San, dove verranno ospitati per sei mesi una ventina di ragazzi che imparerannocome quelli dello scalpellista o del falegname”, ha annunciato padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli tutti, intervenendo alla conferenza stampa per lanciare il “videomapping” sulla vita di San. Il, ha spiegato, “vuole promuovere centri di formazione per ibasati sulla ripresa della dimensione ...

