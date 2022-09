«Vai menato», «vieni qua e vediamo»: Calenda dà appuntamento ad Acerbo per fare a botte (Di martedì 20 settembre 2022) Si vogliono menare. Il nervosismo, a sinistra e nei Cinquestelle gioca brutti scherzi. E quelli che si propongono come leader – sognando un posto al sole a Palazzo Chigi – stanno dando di loro un’immagine squallidissima. I peggiori sono Calenda e il capopopolo Conte. Ma anche Renzi e qualche compagno sparso qua e là non scherzano. Si passa dagli insulti alla promessa di botte. Calenda e la rissa con Acerbo A scatenare l’ultima rissa in ordine di tempo è Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione comunista. Che se l’è presa con una dichiarazione del leader di Azione: «Le disuguaglianze al sud si combattono con l’assistenza sanitaria e l’istruzione. non con 900mila forestali e il reddito di cittadinanza». Il virgolettato di Calenda ha portato alla risposta di Acerbo: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Si vogliono menare. Il nervosismo, a sinistra e nei Cinquestelle gioca brutti scherzi. E quelli che si propongono come leader – sognando un posto al sole a Palazzo Chigi – stanno dando di loro un’immagine squallidissima. I peggiori sonoe il capopopolo Conte. Ma anche Renzi e qualche compagno sparso qua e là non scherzano. Si passa dagli insulti alla promessa die la rissa conA scatenare l’ultima rissa in ordine di tempo è Maurizio, segretario di Rifondazione comunista. Che se l’è presa con una dichiarazione del leader di Azione: «Le disuguaglianze al sud si combattono con l’assistenza sanitaria e l’istruzione. non con 900mila forestali e il reddito di cittadinanza». Il virgolettato diha portato alla risposta di: ...

