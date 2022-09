Usura, estorsione e spaccio: tre donne agli arresti domiciliari (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLanciano – Con le accuse, a vario titolo, di Usura, estorsione e detenzione di droga ai fini di spaccio tre donne lancianesi, una di origine campana, sono finite agli arresti domiciliari per aver vessato una commerciante già in crisi economica a causa della pandemia da Covid-19 con esorbitanti richieste di soldi a fronte di un prestito di alcune centinaia di euro. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip Massimo Canosa, su richiesta del pm Francesco Carusi. Provvedimenti cautelari che scattano a conclusione delle indagini della polizia, coordinate dalla Dirigente Lucia D’Agostino. L’imprenditrice si era rivolta a una delle donne per un prestito iniziale di poche centinaia di euro e pian piano ne ha dovuto restituire ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLanciano – Con le accuse, a vario titolo, die detenzione di droga ai fini ditrelancianesi, una di origine campana, sono finiteper aver vessato una commerciante già in crisi economica a causa della pandemia da Covid-19 con esorbitanti richieste di soldi a fronte di un prestito di alcune centinaia di euro. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip Massimo Canosa, su richiesta del pm Francesco Carusi. Provvedimenti cautelari che scattano a conclusione delle indagini della polizia, coordinate dalla Dirigente Lucia D’Agostino. L’imprenditrice si era rivolta a una delleper un prestito iniziale di poche centinaia di euro e pian piano ne ha dovuto restituire ...

