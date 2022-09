Usura a Napoli | l' ultima frontiera | il clan offre soldi ?contro il caro bollette

(Di martedì 20 settembre 2022) Hanno iniziato alla fine di agosto, con una sorta di servizio porta a porta. Si sono mossi come se avessero tra le mani una lista, perfettamente a conoscenza delle difficoltà emerse in questi...

ilmattino.it

... è una boccata di ossigeno che consente a tanti di non ricorrere all'. Una vittoria della ... Luciano Gualzetti , dal criminologo dell'Università di, Giacomo Di Gennaro. L'emendamento, ...Al secondo l'esposizione al rischio die indebitamento per i commercianti e i titolari di ... I sequestri di denaro liquido operati negli ultimi anni dalle Procure di, Catanzaro e Bari ai ... Vomero e Arenella, una marcia contro racket e usura: «Partecipiamo tutti» Hanno iniziato alla fine di agosto, con una sorta di servizio porta a porta. Si sono mossi come se avessero tra le mani una lista, perfettamente a conoscenza delle difficoltà emerse in ...Il decreto Aiuti-ter, oggi alla Camera, ha alzato a 1.000 euro il tetto di impignorabilità delle rendite. Vittoria della società civile, che ha studiato, scritto e supportato la norma. E di "Avvenire" ...