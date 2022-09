**Usa: Kissinger, 'possibili incidenti con Cina, c'è bisogno di dialogo'** (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Se guardiamo al futuro, vediamo che possono accadere incidenti tra Cina e Usa", ma Cina e States "hanno bisogno di dialogare". Così l'ex Segretario di Stato statunitense Henry Kissinger, alla consegna del 'World Statesman Award' al presidente del Consiglio Mario Draghi, al Perrine di New York. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Se guardiamo al futuro, vediamo che possono accaderetrae Usa", mae States "hannodi dialogare". Così l'ex Segretario di Stato statunitense Henry, alla consegna del 'World Statesman Award' al presidente del Consiglio Mario Draghi, al Perrine di New York.

