Usa: il dossier immigrazione pesa sulle elezioni di metà mandato (Di martedì 20 settembre 2022) Si riaccende lo scontro politico sull'immigrazione negli Stati Uniti. Alcuni giorni fa, il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha inviato due bus di immigrati clandestini nei pressi della dimora di Kamala Harris a Washington Dc. "Il vicepresidente Harris afferma che il nostro confine è 'sicuro' e nega la crisi", ha twittato Abbott. "Stiamo inviando migranti nel suo cortile per chiedere all'amministrazione Biden di fare il suo lavoro e proteggere la frontiera", ha aggiunto. D'altronde, già nei mesi scorsi il governatore aveva inviato bus carichi di clandestini in alcune città amministrate dal Partito democratico (come New York e la stessa Washington). La mossa di Abbott ha scandalizzato la deputata dem Alexandria Ocasio-Cortez, che ha lasciato intendere di auspicare le dimissioni del governatore. Ma non è finita qui. Eh sì, perché mercoledì il governatore ...

