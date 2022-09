Uomini e Donne, Luca Salatino potrebbe lasciare il GF Vip tra due giorni: il motivo (Di martedì 20 settembre 2022) La notte appena trascorsa, la prima che i nuovi concorrenti hanno trascorso nella Casa del Grande Fratello Vip 7, è stata particolarmente difficile per Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne presentato anche lui nel corso della prima diretta di lunedì 19 settembre 2022. Il simpatico romano, infatti, ha battuto ogni record precedente, sentendo la nostalgia di casa già a poche ore dall’ingresso. Uscirà prima del previsto? GF Vip 7, Salemi magrissima in una tuta da urlo: brand e prezzo folle Responsabile dell'angolo social di questo Grande Fratello Vip 7, la modella italo-persiana ha mostrato un look diverso dal solito Uomini e Donne gossip, Luca ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 settembre 2022) La notte appena trascorsa, la prima che i nuovi concorrenti hanno trascorso nella Casa del Grande Fratello Vip 7, è stata particolarmente difficile per, ex tronista dipresentato anche lui nel corso della prima diretta di lunedì 19 settembre 2022. Il simpatico romano, infatti, ha battuto ogni record precedente, sentendo la nostalgia di casa già a poche ore dall’ingresso. Uscirà prima del previsto? GF Vip 7, Salemi magrissima in una tuta da urlo: brand e prezzo folle Responsabile dell'angolo social di questo Grande Fratello Vip 7, la modella italo-persiana ha mostrato un look diverso dal solitogossip,...

