Uomini e Donne | anticipazioni prima puntata | cosa vedremo oggi | tronisti e ultime news

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 settembre 2022). Il famoso salotto di Maria De Filippi, in onda il primo pomeriggio, è nuovamente pronto a regalarci tantissime novità per quest’anno. Si siete degli appassionati delle storie d’amore che si avvicenderanno su Canale 5, non potete di certo perdervi ladie, soprattutto, questa lettura in cui vi sveleremo tutte ledelladel 20 settembre 2022.per ladel 20 settembre 2022 Certo,regola: per non rovinarvi la sorpresa non vi diremo proprio tutto: basta sapere innanzi tutto quali saranno le due troniste ufficiali del programma: Federica Aversano e Lavinia Mauro. Come da tradizione, allora, le due ragazze saranno presentate da Maria De Filippi che, dopo averle ...