Unghie di Elenoire Ferruzzi: lei confessa a Pamela Prati se sono vere e come le mantiene (Di martedì 20 settembre 2022) Oltre alle battute taglienti e agli sketch social, Elenoire Ferruzzi è famosa anche per le sue lunghissime Unghie rosse. L’indizio – dato da Signorini – che ha anticipato la sua presenza al GF Vip è stata proprio l’emoji delle Unghie rosse e dello smalto. Ieri sera al GF Vip Alfonso ha anche chiesto alla nuova gieffina come faccia a svolgere le attività domestiche e lei ha risposto in modo ironico: “Amore ma io di solito non faccio proprio nulla“. La verità sulle Unghie: Elenoire Ferruzzi si confessa con Pamela Prati. Durante la notte Pamela Prati si è avvicinata ad Elenoire e le ha confidato alcuni timori sulla cura dei capelli e della pelle dentro la ... Leggi su biccy (Di martedì 20 settembre 2022) Oltre alle battute taglienti e agli sketch social,è famosa anche per le sue lunghissimerosse. L’indizio – dato da Signorini – che ha anticipato la sua presenza al GF Vip è stata proprio l’emoji dellerosse e dello smalto. Ieri sera al GF Vip Alfonso ha anche chiesto alla nuova gieffinafaccia a svolgere le attività domestiche e lei ha risposto in modo ironico: “Amore ma io di solito non faccio proprio nulla“. La verità sullesicon. Durante la nottesi è avvicinata ade le ha confidato alcuni timori sulla cura dei capelli e della pelle dentro la ...

archicencen : elenoire ride risata unghie #gfvip - selishardliquor : RT @Iperborea_: Il pubblico generalista che si ritrova Elenoire, le sue unghie, le sue sopracciglia, i suoi modi di dire, la sua essenza in… - stupidolover : Io sentendo il discorso sulle unghie tra Pamela e Elenoire senza capirci nulla - crazylo91591062 : RT @ugly_dont_exist: La pazienza che sta avendo Elenoire ad ogni domanda sulle unghie non so per quanto ancora potrà durare noi dobbiamo es… - AllForLove___ : RT @ugly_dont_exist: La pazienza che sta avendo Elenoire ad ogni domanda sulle unghie non so per quanto ancora potrà durare noi dobbiamo es… -