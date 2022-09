Ungheria: l’Ue pronta a tagliare 7,5 miliardi di euro dai fondi di coesione (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Provoca sempre più fastidio l’Ungheria di Orban ai burocrati di Bruxelles, i quali prenderanno adesso seri provvedimenti contro Budapest che ha l’unico difetto di essere un cliente scomodo all’interno delle logiche tanto care a Ue e Nato. In seguito all’ultima sparata del Parlamento europeo, per il quale il paese magiaro “non può più essere considerato una democrazia”, la Commissione europea ha proposto al Consiglio Affari generali Ue di tagliare 7,5 miliardi di euro (pari al 65%) dai fondi di coesione sui 22 miliardi complessivi a causa della “sistematica violazione dei principi dello Stato di diritto”. “Difendiamo i valori dello Stato di diritto e proteggiamo il bilancio comune europeo. Le autorità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Provoca sempre più fastidio l’di Orban ai burocrati di Bruxelles, i quali prenderanno adesso seri provvedimenti contro Budapest che ha l’unico difetto di essere un cliente scomodo all’interno delle logiche tanto care a Ue e Nato. In seguito all’ultima sparata del Parlamentopeo, per il quale il paese magiaro “non può più essere considerato una democrazia”, la Commissionepea ha proposto al Consiglio Affari generali Ue di7,5di(pari al 65%) daidisui 22complessivi a causa della “sistematica violazione dei principi dello Stato di diritto”. “Difendiamo i valori dello Stato di diritto e proteggiamo il bilancio comunepeo. Le autorità ...

