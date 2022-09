Una vita da donna | nel corpo di un uomo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 settembre 2022) Mercoledì 21 settembre alle ore 19.00 Letizia Muratori presenterà il suo romanzo alla libreria Verso di Milano (Corso di Porta Ticinese, 40) con Giovanna Silva Zoe era messa benissimo – decretò la voce di mercante di schiavi che mi possiede quando, trovata una breccia, comincio a valutare le potenzialità di un personaggio. Ripensando alla figura che avevo incontrato all’aeroporto, Zoe era molto fortunata, e non tanto perché fosse femminile, ma perché per risultare credibile non aveva bisogno di esserlo. Alta, slanciata, elastica: sembrava una ragazza, invecchiata nella sua solita sagoma. I capelli grigi li immaginavi con naturalezza scuri, le rughe erano d’espressione, solo un po’ più decise di un tempo. E non si trattava tanto di androginia, dell’ambiguità che tende a rimanere identica a se stessa, impermeabile al passare degli anni, ma della freschezza con cui Zoe si muoveva. Come ...