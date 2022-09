Una Vita, anticipazioni: Ramon non vuole più vendicarsi, Fidel invece... (Di martedì 20 settembre 2022) Ramon Palacios e Fidel Soria, nel corso delle prossime puntate di Una Vita, romperanno il loro sodalizio e si ritroveranno l'uno contro l'altro. I due uomini si sono avvicinati, mesi prima, con il proposito comune di vendicarsi degli anarchici responsabili del terribile attentato che cinque anni prima ha distrutto Acacias e ha portato via ad entrambi gli affetti più cari. Fidel, in particolare, nello scoppio, ha perso la moglie e il figlioletto, mentre Ramon ha dovuto dire addio alla consorte Carmen e al figlio Antonito. Soria e Palacios, dunque, hanno unito le forze e hanno costruito insieme una rete per catturare gli anarchici e vendicare l'atroce morte dei loro familiari, anche sporcandosi le mani di sangue. Questo segreto, però, stando alle anticipazioni, verrà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 settembre 2022)Palacios eSoria, nel corso delle prossime puntate di Una, romperanno il loro sodalizio e si ritroveranno l'uno contro l'altro. I due uomini si sono avvicinati, mesi prima, con il proposito comune didegli anarchici responsabili del terribile attentato che cinque anni prima ha distrutto Acacias e ha portato via ad entrambi gli affetti più cari., in particolare, nello scoppio, ha perso la moglie e il figlioletto, mentreha dovuto dire addio alla consorte Carmen e al figlio Antonito. Soria e Palacios, dunque, hanno unito le forze e hanno costruito insieme una rete per catturare gli anarchici e vendicare l'atroce morte dei loro familiari, anche sporcandosi le mani di sangue. Questo segreto, però, stando alle, verrà ...

