(Di martedì 20 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip 7 è appena cominciato e il web già è pieno di indiscrezioni e scoop. La prima puntata del reality show di Canale 5 è andata in onda ieri sera, lunedì 19 settembre. Per chi non ha visto il debutto del reality show, è disponibile la replica. Ma tornando a noi, l’ultimariguarderebbe una vip che avrebbea partecipare al programma proprio all’ultimo momento. Andiamo scoprire ogni singolo dettaglio. GF Vip 7, la: una donna avrebbeall’ultimo minuto Davvero c’è unache era nella lunga lista del cast del Grande Fratello Vip 7, e haalla sua partecipazione proprio poco prima dell’inizio della trasmissione? Così pare. O almeno così dice Deianira Marzano. Lei è una vera e propria esperta di gossip e scoop, ...

tuttopuntotv : Una vippona ha rinunciato al GF Vip 7: la rivelazione #gfvip #gfvip7 - NadiaRinaldi10 : @MedInfinityIT Tra i concorrenti abbiamo una vippona che mi ricorda il fantasma del Louvre….benvenuta Belfagor… - ParliamoDiNews : Gf Vip 7, una Vippona all’ultimo ha rinunciato a far parte del cast? L’indiscrezione #19Settembre #GrandeFratello… - Francescamont03 : RT @Ilsuperbo89: Patrizia Rossetti ?????? Una super Vippona che di soddisfazioni ne darà a iosa!!! #Gfvip #Gfvip7 #GrandeFratelloVip - thvchx : “una vippona cresciuta a materassi” JUNGKOOK -

ESPLOSIVA - Il personaggio da spiare è Elenoire Ferruzzi. Icona gay, nato come Massimo e diventato donna, personaggio irriverente dei social. 'Nella mia vita ho fatto ciò che volevo e ......definendola 'cess* presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone' . Sonia Bruganelli, incalzata dal conduttore a commentare a caldo le parole della, si è ... Gf Vip 7, una Vippona all’ultimo ha rinunciato a far parte del cast Guenda Goria delusa da Patrizia Rossetti al GF Vip: "Ecco cosa disse su mia mamma", la stoccata sui social dopo il suo ingresso nella Casa.Ginevra Lamborghini durante la pubblicità parla con Cristina Quaranta della sorella Elettra. Le due non si parlano più dal 2019 ...