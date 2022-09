UNA DELIZIA PER GLI OCCHI FIRMATA GLAMIRA PER MISS UNIVERSO ITALIA (Di martedì 20 settembre 2022) Una delle protagoniste dell'edizione 2021 di ‘La Pupa e il Secchione', la modella lombarda Stephanie Bellarte mostrerà il suo stile impeccabile con i gioielli più raffinati firmati GLAMIRA. FRANKFURT, Germany, Sept. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE)



La rappresentante ITALIAna per il concorso di MISS UNIVERSO verrà selezionata questa settimana durante MISS UNIVERSO ITALIA, un concorso nazionale organizzato a partire dal 1951. Quest'anno presenterà Stephanie Bellarte, un'influencer ben nota e partecipante al programma di ITALIA1 'La Pupa e il Secchione'. Bellarte indosserà una selezione di gioielli personalizzabili dall'ampia collezione di GLAMIRA. I gioielli che la Bellarte indosserà includeranno oro giallo, tormalina rosa e pietre blu come ...

