fanpage : ?? L’imprenditore Alberto Genovese è stato condannato a 8 anni e 4 mesi dal Tribunale di Milano: l’uomo era accusato… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un ufficiale di polizia britannico è svenuto durante i funerali di Stato della regina Elisabetta II a Londr… - davidefaraone : Ho sentito l’uomo che ha aumentato la nostra dipendenza dal gas russo, bloccato le trivelle, il gasdotto da Israele… - sulsitodisimone : Un uomo è stato arrestato per aver tentato di incendiare la casa dei genitori della sua ex - MenassiStefano : Premio 'Miglior Uomo di Stato dell'Anno'. -

ilgazzettino.it

... oltre al sinistro che ha avuto luogo in landa laziale, se ne segnala un altro grave a Bagheria, in provincia di Palermo , dove undi 50 anni d'età èinvestito da un autoveicolo mentre ...Viste le condotte persecutorie e gli altri reati, l'tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Asti, portato in carcere a disposizione ... Mareno di Piave. Uomo accoltellato alla schiena dal figlio minorenne: chi è la vittima e cosa è successo domenica sera Io ero una bambina in un corpo sbagliato ... Oggi la gieffina è a tutti gli effetti una donna trans e il suo percorso, da quando era un uomo a oggi, sarà argomento di dibattito nelle prossime puntate ...La discussione è ben presto sfociata in violenza e sono scappati spintoni e qualche schiaffo. Sta di fatto che sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tribano per riportare la calma. Il ...