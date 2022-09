Un Posto al Sole | anticipazioni del 21 settembre 2022

Link4Universe : Per 20 secondi, il posto più caldo di tutto il Sistem Solare, non era il Sole, nemmeno il suo cuore, ma un laborato… - meryanne61 : RT @pasqualevatino: Il Sole piano piano sta lasciando il suo posto alla Luna..... Buona serata ????? - angelmnt99 : @ElisaeTh19 Votare è un dovere per la nostra democrazia. Ma è veramente difficile scegliere tra questa massa di ris… - Ivanbellavista2 : Nel silenzio della notte, dove il sole ha fatto posto alla luna, tu entri nel mio cuore senza chiedere permesso e c… - PierluV : RT @FabriFasanella: Secondo il Sole 24 Ore ( -

Unal, anticipazioni puntata 20 settembre: ancora preoccupazione per Marina e Roberto Le anticipazioni della puntata di Unal, in onda oggi 20 settembre , rivelano che tutti i ...Unalva in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Nell'episodio del 19 settembre, gli spettatori hanno dovuto fare i conti con un'inaspettata novità. Lia Longhi non ha più il volto ...Addio alla Coca Cola in Russia, prende posto un’altra bevanda: si chiama Dobry Cola ed è prodotta da Coca-Cola HBC, imbottigliatore di The Coca-Cola Company. Ricetta e gusto sono simili al prodotto or ...Per il club bianconero si prevede il terzo "rosso" consecutivo dopo quelli del 2020 e del 2021: la semestrale approvata a febbraio aveva fatto segnare un deficit di 132 milioni ...