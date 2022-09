Un libro raccoglie le lettere inedite fra Giovanni XXIII e i suoi famigliari (Di martedì 20 settembre 2022) È uscito il libro Giovanni XXIII – Tutto il mondo è la mia famiglia, che raccoglie lettere scritte tra il futuro pontefice bergamasco e i suoi famigliari. La pubblicazione, edita San Paolo, è a cura di Emanuele Roncalli, figlio di Privato, nipote del Papa Buono. A sessant’anni dall’apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962) e dalla morte di Giovanni XXIII (3 giugno 1963), e nell’Anno dedicato alla famiglia, il carteggio fra Angelo Giuseppe Roncalli e i suoi genitori assume un valore molto speciale. Accanto alle lettere del futuro papa, ecco la novità assoluta: le missive inedite di papà Battista e mamma Marianna al figlio. Sono documenti di straordinaria semplicità, intrisa di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022) È uscito il– Tutto il mondo è la mia famiglia, chescritte tra il futuro pontefice bergamasco e i. La pubblicazione, edita San Paolo, è a cura di Emanuele Roncalli, figlio di Privato, nipote del Papa Buono. A sessant’anni dall’apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962) e dalla morte di(3 giugno 1963), e nell’Anno dedicato alla famiglia, il carteggio fra Angelo Giuseppe Roncalli e igenitori assume un valore molto speciale. Accanto alledel futuro papa, ecco la novità assoluta: le missivedi papà Battista e mamma Marianna al figlio. Sono documenti di straordinaria semplicità, intrisa di ...

