Un campione del Mondo sulla panchina del Benevento: accordo con Fabio Cannavaro (Di martedì 20 settembre 2022) L’avvio di stagione in casa Benevento è stato molto deludente, la squadra è attrezzata per lottare per le zone alte della classifica ma il rendimento non è stato all’altezza. Nell’ultima partita è arrivata una sconfitta sul campo del Brescia, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol messo a segno da Flavio Bianchi a tempo quasi scaduto. In 6 giornate la squadra ha conquistato appena 7 punti, una media da salvezza. La dirigenza è delusa dal rendimento della squadra ed è stato deciso il cambio in panchina con l’esonero dell’allenatore Fabio Caserta. Sono state avviate le trattative per il sostituto, l’idea iniziale era quella di affidare la panchina a Daniele De Rossi. Sarà però un altro campione del Mondo il nuovo allenatore del Benevento: è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 settembre 2022) L’avvio di stagione in casaè stato molto deludente, la squadra è attrezzata per lottare per le zone alte della classifica ma il rendimento non è stato all’altezza. Nell’ultima partita è arrivata una sconfitta sul campo del Brescia, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol messo a segno da Flavio Bianchi a tempo quasi scaduto. In 6 giornate la squadra ha conquistato appena 7 punti, una media da salvezza. La dirigenza è delusa dal rendimento della squadra ed è stato deciso il cambio incon l’esonero dell’allenatoreCaserta. Sono state avviate le trattative per il sostituto, l’idea iniziale era quella di affidare laa Daniele De Rossi. Sarà però un altrodelil nuovo allenatore del: è stato ...

francescacheeks : 4 volte campione del mondo di F1, 53 GP vinti, una passione per la Ferrari, ma, soprattutto, un alleato nella lotta… - Eurosport_IT : I campioni del mondo siamo noiiiiiiiiiiii! ?????????? #Subbuteo - mauroberruto : Questo ragazzo è il palleggiatore più forte del pianeta. Perché ha un talento fuori scala e perché quando parla usa… - 10mona17 : RT @prdvolley: «Se meritavo il premio non lo so – ha commentato Yuri Romanò –. Ma Bartosz Kurek dopo la finale è venuto a dirmi che sono st… - xspidermommy : RT @rtl1025: ?? L'#Italia è campione del mondo di calcio da tavolo nella categoria Open. Con questa affermazione, contro il Belgio, si è co… -