Un Altro Domani da oggi prima di Pomeriggio Cinque (anticipazioni) (Di martedì 20 settembre 2022) Un Altro Domani Nuovo orario per Un Altro Domani. Da oggi, la soap spagnola andrà in onda dalle 16:50 alle 17:25 (tra il daytime di Grande Fratello Vip e Pomeriggio Cinque) con episodi frazionati. Lo slot fino alla scorsa settimana era occupato da Terra Amara che tornerà in onda tra qualche settimana, al posto di Una Vita. Ecco quello che accadrà nelle prossime puntate di Un Altro Domani. Un Altro Domani: anticipazioni da martedì 20 a venerdì 24 settembre Julia è decisa a divorziare da Sergio e a dare una grande festa insieme a tutti gli abitanti del paese per festeggiare. Tuttavia, una persona molto importante per lei decide di non partecipare ai festeggiamenti, ovvero Tirso. Alla ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 settembre 2022) UnNuovo orario per Un. Da, la soap spagnola andrà in onda dalle 16:50 alle 17:25 (tra il daytime di Grande Fratello Vip e) con episodi frazionati. Lo slot fino alla scorsa settimana era occupato da Terra Amara che tornerà in onda tra qualche settimana, al posto di Una Vita. Ecco quello che accadrà nelle prossime puntate di Un. Unda martedì 20 a venerdì 24 settembre Julia è decisa a divorziare da Sergio e a dare una grande festa insieme a tutti gli abitanti del paese per festeggiare. Tuttavia, una persona molto importante per lei decide di non partecipare ai festeggiamenti, ovvero Tirso. Alla ...

