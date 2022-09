Ultime Notizie – Ucraina, Stoltenberg: “Referendum Russia una farsa, escalation di Putin” (Di martedì 20 settembre 2022) “I Referendum farsa non hanno alcuna legittimità e non cambiano la natura della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”. Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, via social. I Referendum che la Russia potrebbe annunciare in alcune zone occupate dell’Ucraina per annetterle, continua Stoltenberg, costituiscono “un’ulteriore escalation nella guerra di Putin”. “La comunità internazionale deve condannare questa sfacciata violazione del diritto internazionale e aumentare il sostegno all’Ucraina”. La Casa Bianca ha condannato con forza i “Referendum farsa”, annunciati nelle aree occupate dalla Russia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “Inon hanno alcuna legittimità e non cambiano la natura della guerra di aggressione dellacontro l’”. Lo dice il segretario generale della Nato Jens, via social. Iche lapotrebbe annunciare in alcune zone occupate dell’per annetterle, continua, costituiscono “un’ulteriorenella guerra di”. “La comunità internazionale deve condannare questa sfacciata violazione del diritto internazionale e aumentare il sostegno all’”. La Casa Bianca ha condannato con forza i “”, annunciati nelle aree occupate dalla...

