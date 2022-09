Ultime Notizie – Terna e Adr insieme per la transizione energetica del polo aeroportuale romano (Di martedì 20 settembre 2022) Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire la transizione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub energetici, grazie all’adozione di tecnologie e processi all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità. Lo prevede il ‘Memorandum of Understanding’ siglato oggi a Roma fra Terna, gestore della rete elettrica nazionale in alta tensione con circa 75.000 km di linee, e Aeroporti di Roma, la società che gestisce entrambi gli hub della Capitale. L’accordo, firmato dall’amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, e dall’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, segna un passo importante verso la transizione energetica del primo polo aeroportuale italiano. In ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Una partnership per condividere conoscenze, esperienze e best practice al fine di favorire ladegli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a smart hub energetici, grazie all’adozione di tecnologie e processi all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione e della sostenibilità. Lo prevede il ‘Memorandum of Understanding’ siglato oggi a Roma fra, gestore della rete elettrica nazionale in alta tensione con circa 75.000 km di linee, e Aeroporti di Roma, la società che gestisce entrambi gli hub della Capitale. L’accordo, firmato dall’amministratore delegato di, Stefano Donnarumma, e dall’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, segna un passo importante verso ladel primoitaliano. In ...

