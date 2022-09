Ultime Notizie – Studio Cattolica, terzo settore realtà di forte valore sociale ma ancora sotto assicurato (Di martedì 20 settembre 2022) Il ‘Non Profit’ è una realtà di fortissimo valore sociale ma ancora sotto assicurato. E’ quanto emerge dall’indagine ‘Il Non Profit in evoluzione’ realizzata da Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, in collaborazione con il Cesen, Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Innovation Team. Lo Studio, in particolare, ha messo in evidenza la peculiarità e complessità dei rischi degli Enti Non Profit, che presentano importanti elementi di specificità rispetto al settore for profit: si pensi ad esempio al caso dei volontari e degli amministratori. Su un totale di circa 5,5 milioni di volontari coinvolti, non tutti sono stati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Il ‘Non Profit’ è unadi fortissimoma. E’ quanto emerge dall’indagine ‘Il Non Profit in evoluzione’ realizzata daAssicurazioni, società del Gruppo Generali, in collaborazione con il Cesen, Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell’Universitàdel Sacro Cuore, e Innovation Team. Lo, in particolare, ha messo in evidenza la peculiarità e complessità dei rischi degli Enti Non Profit, che presentano importanti elementi di specificità rispetto alfor profit: si pensi ad esempio al caso dei volontari e degli amministratori. Su un totale di circa 5,5 milioni di volontari coinvolti, non tutti sono stati ...

