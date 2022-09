Ultime Notizie – Russia | fino a 15 anni di carcere per i renitenti alla leva

(Di martedì 20 settembre 2022) La Duma russa ha approvato oggi un disegno di legge secondo cui rischia la reclusionea 15chi si oppone al servizio militare durante il periodo di mobilitazione o legge marziale. Lo riporta la Tass, che ricorda che attualmente questo reato è punibile con condannea cinque. Sono state apportate modifiche, inoltre, all’art. 332 del codice penale della Federazione Russa riguardanti la “mancata esecuzione di un ordine”. Si prevedono ora pene da due a treper un subordinato che si oppone ad un ordine dato da un superiore “durante un periodo di legge marziale, in tempo di guerra o in condizioni di conflitto armato o operazioni di combattimento, nonché per aver rifiutato di partecipare a forze armate o ostilità”. Anche in questo caso c’e’ stato un inasprimento delle pene che ...

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: "È mancata l'allerta da Regione a Comuni'

Sono 28.395 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 8.259. Le vittime sono 60, quasi il doppio rispetto a ieri (31). Il tasso è al 13,7% in lieve aumento rispetto al 12,2%...Accelera la crescita dei prezzi delle abitazioni nel complesso trainate dagli acquisti di quelle nuove: nel secondo trimestre - secondo lerilevazioni dell'Istat - l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per abitare o per investimento, aumenta del 2,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% nei ... Ucraina ultime notizie. Referendum annessione a Russia in regione Donetsk e Luhansk. Gli Usa non ... 1' di lettura 20/09/2022 - Sono 742 i nuovi casi di positività al Covid19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, 0 i decessi. Su 2.645 tamponi processati, i casi positivi diagnosticati sono 742.L’ultima apparizione ad un Campionato del Mondo per il team allenato da Stefano Lavarini risale al 2010. Tra le convocate spiccano i nomi di Joanna Wolosz, alzatrice di Conegliano e di Magdalena ...