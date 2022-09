Ultime Notizie – Roma, spedizione punitiva al S.Camillo: in 25 pestano coppia dopo lite (Di martedì 20 settembre 2022) Una vera e propria spedizione punitiva quella che si è verificata ieri all’ospedale San Camillo di Roma, dove in 25 si sono presentati per aggredire una coppia colpevole di aver rimproverato uno di loro poche ore prima. Tutto è iniziato in mattinata, quando una romena di 41 anni e un Romano di 42 anni hanno chiamato i carabinieri perché, intorno a mezzogiorno, avevano visto un rom che armeggiava sui contatori del palazzo senza averne titolo. Ne è nata una discussione degenerata in colluttazione e, mentre il rom si è allontanato, il 41enne e la 42enne sono stati medicati al pronto soccorso capitolino per le lievi ferite riportate. Ma proprio all’ospedale si è in seguito presentato anche il rom, accompagnato da circa 25 conoscenti. La 41enne, appena dimessa è stata aggredita da cinque ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Una vera e propriaquella che si è verificata ieri all’ospedale Sandi, dove in 25 si sono presentati per aggredire unacolpevole di aver rimproverato uno di loro poche ore prima. Tutto è iniziato in mattinata, quando una romena di 41 anni e unno di 42 anni hanno chiamato i carabinieri perché, intorno a mezzogiorno, avevano visto un rom che armeggiava sui contatori del palazzo senza averne titolo. Ne è nata una discussione degenerata in colluttazione e, mentre il rom si è allontanato, il 41enne e la 42enne sono stati medicati al pronto soccorso capitolino per le lievi ferite riportate. Ma proprio all’ospedale si è in seguito presentato anche il rom, accompagnato da circa 25 conoscenti. La 41enne, appena dimessa è stata aggredita da cinque ...

