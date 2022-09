Ultime Notizie – Risveglio freddo sull’Italia, cosa dice il meteo (Di martedì 20 settembre 2022) Settimana anticiclonica, ma con temperature fredde specie al mattino. Le minime caleranno ancora fino a venerdì con valori 7-8°C sotto la media del periodo, soprattutto in montagna e nelle zone interne; lungo le coste i valori saranno mitigati dal mare ancora caldo. Durante il giorno le massime subiranno gli effetti di un soleggiamento ancora in parte estivo e non mancheranno massime di 25°C al Centro-Nord con picchi di 30°C in Sicilia e Calabria. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLmeteo.it, conferma che dovremo vestirci a strati con vari indumenti che potremo togliere via via durante la giornata, passando da minime sotto i 10°C a massime ancora simil-estive. Il cielo come si comporterà in questa fase frizzantina dal punto di vista termico? Avremo sul fianco orientale della Penisola qualche incertezza con possibili brevi acquazzoni, favoriti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Settimana anticiclonica, ma con temperature fredde specie al mattino. Le minime caleranno ancora fino a venerdì con valori 7-8°C sotto la media del periodo, soprattutto in montagna e nelle zone interne; lungo le coste i valori saranno mitigati dal mare ancora caldo. Durante il giorno le massime subiranno gli effetti di un soleggiamento ancora in parte estivo e non mancheranno massime di 25°C al Centro-Nord con picchi di 30°C in Sicilia e Calabria. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma che dovremo vestirci a strati con vari indumenti che potremo togliere via via durante la giornata, passando da minime sotto i 10°C a massime ancora simil-estive. Il cielo come si comporterà in questa fase frizzantina dal punto di vista termico? Avremo sul fianco orientale della Penisola qualche incertezza con possibili brevi acquazzoni, favoriti ...

