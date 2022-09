Ultime Notizie – Putin parla domani mattina, attesa per discorso (Di martedì 20 settembre 2022) L’atteso discorso di Vladimir Putin sulle annessioni dei territori ucraini è stato rimandato alla mattina di mercoledì 21 settembre. Lo riportano i media russi, dopo che l’intervento alla nazione del presidente russo era stato annunciato per le 20 (le 19 in Italia) di martedì 20 settembre. Secondo alcuni analisti il discorso potrebbe servire ad annunciare una mobilitazione parziale in Russia, riporta il sito del Guardian. Mentre commentatori russi pro Putin hanno detto ai loro lettori di andare a letto perché per questa sera il presidente non parlerà: “domani”, ha twittato il presentatore televisivo Vladimir Soloviev nella serata di lunedì. In giornataera anche stato pubblicato un tweet dell’emittente di stato Rt che annunciava il discorso per le 20 di martedì. Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) L’attesodi Vladimirsulle annessioni dei territori ucraini è stato rimandato alladi mercoledì 21 settembre. Lo riportano i media russi, dopo che l’intervento alla nazione del presidente russo era stato annunciato per le 20 (le 19 in Italia) di martedì 20 settembre. Secondo alcuni analisti ilpotrebbe servire ad annunciare una mobilitazione parziale in Russia, riporta il sito del Guardian. Mentre commentatori russi prohanno detto ai loro lettori di andare a letto perché per questa sera il presidente non parlerà: “”, ha twittato il presentatore televisivo Vladimir Soloviev nella serata di lunedì. In giornataera anche stato pubblicato un tweet dell’emittente di stato Rt che annunciava ilper le 20 di martedì. Il ...

