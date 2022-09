Ultime Notizie – Marconcini (Cattolica), ‘storicamente attenti al mondo del Non profit, business Unit dedicata’ (Di martedì 20 settembre 2022) “Cattolica è storicamente attenta al mondo del volontariato e del Non profit, realtà con oltre 360mila enti e circa 900mila dipendenti, che impegna oltre 5,5 milioni di volontari da Nord a Sud e che rappresenta il 5% del pil italiano. Un mondo che dal punto di vista assicurativo vale, solo nel Danni, circa 500 milioni di euro e di cui la nostra società detiene una quota significativa di mercato”. Ad affermarlo è Samuele Marconcini, l’ad di Cattolica in occasione della presentazione dell’indagine ‘Il Non profit in evoluzione’ realizzata da Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, in collaborazione con il Cesen, Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell’Università Cattolica del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “è storicamente attenta aldel volontariato e del Non, realtà con oltre 360mila enti e circa 900mila dipendenti, che impegna oltre 5,5 milioni di volontari da Nord a Sud e che rappresenta il 5% del pil italiano. Unche dal punto di vista assicurativo vale, solo nel Danni, circa 500 milioni di euro e di cui la nostra società detiene una quota significativa di mercato”. Ad affermarlo è Samuele, l’ad diin occasione della presentazione dell’indagine ‘Il Nonin evoluzione’ realizzata daAssicurazioni, società del Gruppo Generali, in collaborazione con il Cesen, Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell’Universitàdel ...

