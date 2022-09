Ultime Notizie – Elio e Storie Tese testimonial campagna per iniziativa ‘Una mano che sostiene’ (Di martedì 20 settembre 2022) I volti e le Storie del Terzo Settore sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione di Cattolica Assicurazioni, al via oggi. La Compagnia veronese, società del Gruppo Generali, storicamente vicina al mondo del Terzo Settore e del Non Profit, ha scelto di puntare sulle realtà impegnate sul fronte dell’inclusione sociale per rafforzare il proprio posizionamento, scegliendo come testimonial i veri protagonisti del far bene, esempi reali di vita nella semplice quotidianità del loro dedicarsi agli altri. La strategia di comunicazione e la creatività sono state elaborate dall’agenzia creativa Utopia, mentre la pianificazione media su stampa, social media e web è stata affidata a dentsu X, società del gruppo dentsu. Le realtà soggetto degli scatti che danno vita alla campagna sono tre: le donne del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) I volti e ledel Terzo Settore sono i protagonisti della nuovadi comunicazione di Cattolica Assicurazioni, al via oggi. La Compagnia veronese, società del Gruppo Generali, storicamente vicina al mondo del Terzo Settore e del Non Profit, ha scelto di puntare sulle realtà impegnate sul fronte dell’inclusione sociale per rafforzare il proprio posizionamento, scegliendo comei veri protagonisti del far bene, esempi reali di vita nella semplice quotidianità del loro dedicarsi agli altri. La strategia di comunicazione e la creatività sono state elaborate dall’agenzia creativa Utopia, mentre la pianificazione media su stampa, social media e web è stata affidata a dentsu X, società del gruppo dentsu. Le realtà soggetto degli scatti che danno vita allasono tre: le donne del ...

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - rosati22 : Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 20 settembre. DIRETTA - Milannews24_com : #Rebic non migliora: starà ancora fuori! ???? -