Ultime Notizie – Elezioni 2022, Donzelli: “Pnrr va rinegoziato, a Ue non conviene chiudere rubinetti Italia” – Video (Di martedì 20 settembre 2022) Le Elezioni 2022 alle porte, l’Ungheria di Orban, il Pnrr, ma anche Letta e il viaggio a Berlino “per screditare Meloni” e il ‘dietrofront’ di Salvini su Putin. Il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ospite oggi di Adnkronos Live. UNGHERIA – Per il Parlamento Ue l’Ungheria non è una “democrazia”? “L’Ungheria e Orban hanno votato alle Nazioni Unite con l’Occidente, contro la Russia, per far parlare Zelensky. Nonostante l’Ungheria abbia dimostrato di voler stare da questa parte del campo, stanno facendo di tutto per regalarla alla Russia. E’ un errore strategico. Dobbiamo cercare di avvicinare più Nazioni possibile dalla parte dell’Occidente, della libertà. Non regalare Nazioni alla Russia”, dice Donzelli ospite di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Lealle porte, l’Ungheria di Orban, il, ma anche Letta e il viaggio a Berlino “per screditare Meloni” e il ‘dietrofront’ di Salvini su Putin. Il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Giovanniospite oggi di Adnkronos Live. UNGHERIA – Per il Parlamento Ue l’Ungheria non è una “democrazia”? “L’Ungheria e Orban hanno votato alle Nazioni Unite con l’Occidente, contro la Russia, per far parlare Zelensky. Nonostante l’Ungheria abbia dimostrato di voler stare da questa parte del campo, stanno facendo di tutto per regalarla alla Russia. E’ un errore strategico. Dobbiamo cercare di avvicinare più Nazioni possibile dalla parte dell’Occidente, della libertà. Non regalare Nazioni alla Russia”, diceospite di ...

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - junews24com : Gasperini Juve (Sportmediaset): spunta l’ipotesi per la prossima stagione - junews24com : Brio consiglia la Juve: «Solo così si può uscire da questa crisi» -