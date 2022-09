Ultime Notizie – Elezioni 2022, Crisanti: “Bassetti ministro Salute? Farebbe bene” (Di martedì 20 settembre 2022) “Bassetti ministro della Salute? Ha le competenze per farlo, sarebbe un buon ministro“. Così il virologo Andrea Crisanti, candidato dal Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa, ha risposto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 a una domanda sulla possibilità che l’infettivologo del Policlinico San Martino di Genova possa essere chiamato alla guida del dicastero. “A Roberto Speranza do un 8 come voto” da ministro. Il presidente americano Joe Biden ha detto che Covid è finito? “Se resta così la situazione ha ragione, è finito” conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “della? Ha le competenze per farlo, sarebbe un buon“. Così il virologo Andrea, candidato dal Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa, ha risposto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 a una domanda sulla possibilità che l’infettivologo del Policlinico San Martino di Genova possa essere chiamato alla guida del dicastero. “A Roberto Speranza do un 8 come voto” da. Il presidente americano Joe Biden ha detto che Covid è finito? “Se resta così la situazione ha ragione, è finito” conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

