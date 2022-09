Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Centrodestra non regge, rischio è lo sfascio non il fascio” (Di martedì 20 settembre 2022) La coalizione di Centrodestra “non può reggere, si detestano. Il rischio vero è lo sfascio, non il fascio”. Lo ha detto Carlo Calenda a Rtl 102.5. “C’è poca voglia di governare. La Meloni è nervosissima, arrabbiata con tutti. Se sai che stai coronando un percorso sei rassicurante – continua Calenda – non fai una campagna di aggressività”. E ancora: “Salvini c’è stato al governo, ha levato il canone Rai? Se uno ha promesso la flat tax e non l’ha fatta, se ha detto che avrebbe cacciato 500mila irregolari e ne ha cacciati meno di Alfano, se dice togliamo il canone Rai sta promettendo una ca…..ta. Possiamo dire così?”. Poi l’opinione sul leader dem: “Prodi viene da una storia che Letta sta replicando in peggio. Ha sostituito Bertinotti e Pecoraro Scanio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) La coalizione di“non puòre, si detestano. Ilvero è lo, non il”. Lo ha detto Carloa Rtl 102.5. “C’è poca voglia di governare. La Meloni è nervosissima, arrabbiata con tutti. Se sai che stai coronando un percorso sei rassicurante – continua– non fai una campagna di aggressività”. E ancora: “Salvini c’è stato al governo, ha levato il canone Rai? Se uno ha promesso la flat tax e non l’ha fatta, se ha detto che avrebbe cacciato 500mila irregolari e ne ha cacciati meno di Alfano, se dice togliamo il canone Rai sta promettendo una ca…..ta. Possiamo dire così?”. Poi l’opinione sul leader dem: “Prodi viene da una storia che Letta sta replicando in peggio. Ha sostituito Bertinotti e Pecoraro Scanio ...

