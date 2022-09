Ultime Notizie – Crolla Borsa di Mosca, Putin può dare colpo finale a economia russa (Di martedì 20 settembre 2022) Vladimir Putin, nel tentativo di dare una svolta alla guerra in Ucraina, può affossare definitivamente l’economia russa. E’ il segnale che arriva dal crollo verticale della Borsa di Mosca, dopo l’indizione di referendum per l’annessione di alcuni territori ucraini occupati da Mosca e il possibile annuncio di forme di mobilitazione generale da parte del presidente. Un’escalation del genere può finire il lavoro che le sanzioni internazionali stanno facendo, indebolendo il tessuto produttivo e compromettendo i canali commerciali. Ora, anche sul piano finanziario, le ripercussioni potrebbero essere durissime per Mosca. Gli investitori ‘bocciano’ nettamente le Notizie arrivate oggi, con l’indice Moex che è arrivato a perdere anche ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Vladimir, nel tentativo diuna svolta alla guerra in Ucraina, può affossare definitivamente l’. E’ il segnale che arriva dal crollo verticale delladi, dopo l’indizione di referendum per l’annessione di alcuni territori ucraini occupati dae il possibile annuncio di forme di mobilitazione generale da parte del presidente. Un’escalation del genere può finire il lavoro che le sanzioni internazionali stanno facendo, indebolendo il tessuto produttivo e compromettendo i canali commerciali. Ora, anche sul piano finanziario, le ripercussioni potrebbero essere durissime per. Gli investitori ‘bocciano’ nettamente learrivate oggi, con l’indice Moex che è arrivato a perdere anche ...

