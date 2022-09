Ultime Notizie – Crippa (Cattolica), ‘stabilità e gestione del rischio punti chiave terzo settore’ (Di martedì 20 settembre 2022) “Nel rapporto ‘Il Non Profit in evoluzione’, che abbiamo ideato e realizzato con l’aiuto del Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Cesen), emerge l’importanza del ruolo strategico giocato dal terzo Settore in Italia, il cui peso sull’economia è pari al 5% del Pil, paragonabile dunque a quello di un settore importante come quello dell’automotive”. Lo ha detto Carlalberto Crippa, Responsabile Business Development e Marketing di Cattolica Assicurazioni, a margine dell’evento ‘In 4 per Voi – Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit’, svoltosi alla Torre Generali CityLife di Milano, durante il quale sono stati presentati i risultati dell’indagine ‘Il Non Profit in evoluzione’, realizzata da Cattolica ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “Nel rapporto ‘Il Non Profit in evoluzione’, che abbiamo ideato e realizzato con l’aiuto del Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell’Universitàdel Sacro Cuore (Cesen), emerge l’importanza del ruolo strategico giocato dalSettore in Italia, il cui peso sull’economia è pari al 5% del Pil, paragonabile dunque a quello di un settore importante come quello dell’automotive”. Lo ha detto Carlalberto, Responsabile Business Development e Marketing diAssicurazioni, a margine dell’evento ‘In 4 per Voi – Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit’, svoltosi alla Torre Generali CityLife di Milano, durante il quale sono stati presentati i risultati dell’indagine ‘Il Non Profit in evoluzione’, realizzata da...

