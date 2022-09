Ultime Notizie – Covid oggi in Sardegna, 536 contagi e 3 morti: bollettino 20 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) In Sardegna si registrano oggi, 20 settembre 2022, 536 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 511 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2871 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 65 ( -9 ). 4206 sono i casi di isolamento domiciliare (-137). Si registrano 3 decessi: una donna di 74 anni, residente nella provincia di Sassari, e due donne di 71 e 83, residenti nella provincia del Sud Sardegna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Insi registrano, 202022, 536 ulteriorida coronavirus, di cui 511 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2871 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 65 ( -9 ). 4206 sono i casi di isolamento domiciliare (-137). Si registrano 3 decessi: una donna di 74 anni, residente nella provincia di Sassari, e due donne di 71 e 83, residenti nella provincia del Sud. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - DANIELA25208347 : @MarcoPizzi14 @carmelodipaola A Conte il premio come statista ( e già qui mi scompiscio) glielo può dare solo Putin… - algol6555 : @byoblu ..Secondo le ultime indiscrezioni.. Ecco il classico incipit di un giornale serio che trae sempre le notiz… -