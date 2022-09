Ultime Notizie – Covid oggi Calabria, 816 contagi e 4 morti: bollettino 20 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 816 i nuovi contagi registrati (su 4.849 tamponi effettuati), +1.109 guariti e 4 morti (per un totale di 2.995 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -297 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 122) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione, sono 816 i nuoviregistrati (su 4.849 tamponi effettuati), +1.109 guariti e 4(per un totale di 2.995 decessi). Il, inoltre, registra -297 attualmente positivi, +6 ricoveri (per un totale di 122) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 5). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

